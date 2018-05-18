Канцлер Австрии: Без европейской перспективы на Балканах будет Турция

София, , 11:45 — REGNUM Саммит Евросоюза, посвящённый вступлению в ЕС балканских государств, прошел 17 мая в столице Болгарии — Софии, сообщает телеканал ZDF.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, балканские страны крайне важны для Евросоюза.

«Если не будет европейской перспективы для этого региона, значит, здесь будет доминировать турецкое или иное влияние. Это плохо и для региона, и для Евросоюза», — сказал Курц.

«Лично я за вступление балканских государств в Евросоюз, но мне кажется, что разговор о расширении нужно вести очень осторожно, заставляя потенциальных членов неукоснительно выполнять правила», — заявил в интервью телеканалу ZDF президент Франции Эммануэль Макрон.

Членами Евросоюза в настоящее время являются два балканских государства — Словения (вступила в 2004 году) и Хорватия (вступила в 2013 году). Еще четыре (Албания, Македония, Черногория, Сербия) — официальные кандидаты на вступление, а Косово, Босния и Герцеговина — потенциальные кандидаты.

Однодневный саммит Евросоюз — Западные Балканы на уровне глав государств и правительств прошел в столице Болгарии, председательствующей в Совете ЕС.

Лидеры стран сообщества, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Македонии и Косова обсудили на встрече в Софии европейскую перспективу региона.