Politico: «Российская мания» противников Трампа играет с ними злую шутку

Вашингтон, , 11:25 — REGNUM чМания политических противников президент США Дональда Трампа искать во всем российский след или цепляться за любой скандал, связанный с именем главы Белого дома, показательна: оппозиции Трампу проще искать «российских ботов», чем заниматься конкретными вопросами, пишет Рич Лоури в статье для американского издания Politico.

Автор отмечает, что определённое понимание этой проблемы уже появляется у американских политиков. В частности, сенатор-демократ из штата Миннесота Эми Клобушар заявила недавно, что ее избирателям больше важны вопросы экспорта сои, нежели «российских ботов». Она отметила также, что ее однопартийцы не могут все время жаловаться на существование Трампа.

Клобушар права, подчеркивает автор, однако едва ли она сможет убедить в этом кого-то еще, и если в ноябре, когда в США пройдут промежуточные выборы, Демократическая партия опять покажет удручающие результаты, не последнюю роль в этом провале сыграет их «российская мания».

Лоури указывает на то, что очень заманчивым является попытка построить политику вокруг скандала. Прежде всего, для ее проведения не нужно утруждаться: зачем убеждать общественность или пересматривать собственные взгляды, если есть специальный прокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование в отношении Трампа?

Затем всегда остается привлекательная перспектива того, что победа над политическим противником закончится не только его унижением, но и полным крахом, а также тюремным заключением. Можно также всегда сказать, что выборы в 2016 году были не проиграны, но украдены. И такая мания противников Трампа играет с ними злую шутку, поскольку цепляясь за очередной скандал, они упускают из виду более важные вопросы.

Напомним, 17 мая исполнился ровно год с начала расследования специального прокурора США Роберта Мюллера в отношении Трампа, которого подозревали в том, что его предвыборный штаб пошел на сговор с Кремлем с целью подорвать позиции основного оппонента Трампа на выборах 2016 года бывшей первой леди Хиллари Клинтон.

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Результатом расследования на сегодняшний день стало предъявление обвинения бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту, а также его деловому партнеру Ричарду Гейтсу. Обвинения также были предъявлены ряду российским компаний, тем ни одного свидетельства сговора предвыборного Трампа с Россией в обвинительных заключениях нет. Ранее Трамп поздравил своих сограждан со вторым годом «охоты на ведьм» в США.

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