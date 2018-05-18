Украинский нацист вменил в вину украинцам строительство Крымского моста

Киев, , 11:28 — REGNUM Ответственность за бескровное строительство Крымского моста лежит на украинцах, которые не совершили ни одной диверсии, заявил украинский нацист Дмитрий Корчинский, возглавляющий группировку «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы не совершили с вами ни одной диверсии вглубь территории. Это претензия не только СБУ и ВСУ, но всем нам», — цитирует Корчинского издание «Украина».

Он назвал начало строительства позором для всех украинцев и добавил, что у них есть время, чтобы исправиться. Расправляться с рабочими, выполнявшими строительство, нацист призвал прямо на мосту.

Добавим, что Корчинский участвовал в карательных операциях в Донбассе, и призывал уничтожать имущество и жителей Крыма. Указанные преступления до сих пор не нашли должной оценки у властей, правоохранителей и общественности Украины. В России возглавляемая Корчинским группировка признана террористической.