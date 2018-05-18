Пятница, 18 Мая 2018 года
12:09:15 МСК

Минобороны РФ: ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» прилетят на Чукотку

Политика

В 2017 году бомбардировщики Ту-22М3 впервые выполняли посадки в Анадыре и в Воркуте

Москва, 18 мая 2018, 11:26 — REGNUM  На Чукотку планируется направить сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По его словам, в 2017 году стратегические бомбардировщики Ту-22М3 впервые выполняли посадки в Анадыре и в Воркуте, а в 2018 году планируется «перелететь в Анадырь еще и самолетами Ту-160». Командующий дальней авиацией ВСК РФ подчеркнул, что Арктика — стратегически важный регион.

Как сообщало ИА REGNUM, на боевое дежурство в Камчатском крае заступили новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». На Камчатке комплексы будут прикрывать от ударов с воздуха позиции зенитно-ракетной системы С-400.

Читайте также: Небо Камчатки отныне прикрыто «Панцирем»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Министерство обороны России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить