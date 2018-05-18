Суд в США продолжит рассмотрение иска против Трампа

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Прошение адвокатов глав Белого дома Дональда Трампа приостановить рассмотрение иска Саммер Зервос отклонил Апелляционный суд штата Нью-Йорк. Об этом сообщило The Associated Press со ссылкой на свои источники.

Напомним, гражданка США Зервос подала на главу президента США в суд в январе 2017 года. Женщина утверждает, что связанные с Трампом неприятности возникли у нее в 2007 году на переговорах по поводу ее трудоустройства: тогда будущий политик якобы домогался ее.

Глава Белого дома отверг это обвинение, назвав соотечественницу лгуньей.

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