США посредством санкций продвигают свои компании в Европе — Лавров

Москва, , 11:15 — REGNUM Принятый в США закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» нацелен на продвижение Вашингтоном собственных коммерческих интересов, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В Вашингтоне особо не скрывают, что под соусом борьбы с российской угрозой хотят укрепить в Европе позиции своих компаний, в том числе энергетических и оборонных», — заявил Лавров в интервью журналу Russian Business Guide — Italian-Russian Chamber of Commerce.

Вместе с тем Лавров напомнил, что по итогам 2017 году товарооборот между Россией и Евросоюзом увеличился более чем на 20%, однако для достижения докризисных показателей «предстоит еще немало потрудиться».

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что США не остановятся на достигнутом и будут дальше вводить всё новые и новые санкции против России. Однако такая ситуация не только не способствует диалогу между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности, но и вредит ему.

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