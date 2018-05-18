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Франция заморозила активы лицам, якобы создающим химическое оружие в Сирии

Политика

Санкции вводятся без предъявления доказательств

Париж, 18 мая 2018, 11:14 — REGNUM  Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о заморозке активов трех человек и девяти компаний, которые якобы участвовали в разработке химического оружия в Сирии, сообщает 18 мая Reuters.

«Трое человек и девять компаний имели своей целью исследовать и/или разрабатывать материалы для химического и баллистического оружия в Сирии», — говорится в заявлении правительства.

Напомним, правительство Сирии не раз обвинялось в применении химического оружия против боевиков, а также мирного населения. Так как обвинители не предоставляли никаких доказательств своим словам, их сообщения подвергались серьезным сомнениям.

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Война в Сирии
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