Франция заморозила активы лицам, якобы создающим химическое оружие в Сирии

Париж, , 11:14 — REGNUM Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о заморозке активов трех человек и девяти компаний, которые якобы участвовали в разработке химического оружия в Сирии, сообщает 18 мая Reuters.

«Трое человек и девять компаний имели своей целью исследовать и/или разрабатывать материалы для химического и баллистического оружия в Сирии», — говорится в заявлении правительства.

Напомним, правительство Сирии не раз обвинялось в применении химического оружия против боевиков, а также мирного населения. Так как обвинители не предоставляли никаких доказательств своим словам, их сообщения подвергались серьезным сомнениям.

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