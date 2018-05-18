Шахназаров: В Крымском мосту есть нечто мистическое, чем стоит восхищаться

Москва, , 11:04 — REGNUM В мостах есть что-то мистическое и художественное, и нам необходимо восхищаться новым Крымским мостом, поскольку это не только знаковое событие, но и свидетельство того, что Россия не является отсталой страной, что так сильно раздражает либералов, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я, например, считаю, что Крымский мост — это выдающееся событие… Более того, это художественный образ, на мой взгляд, потому что Крымский мост… он же еще возвращает самоуважение нации… На протяжение десятилетий нашему народу внушали, что он никудышный, что он ничего не может, ни на что не способе… В этом мосте действительно есть нечто необыкновенное… В мостах есть что-то мистическое, потому что это сооружение, в котором есть какое-то удивительно чувство творчества человеческого. Почему мы не должны восхищаться тем, что мы это делаем?», — заявил кинорежиссер.

Напомним, что 15 мая состоялось торжественное открытие автомобильной секции Крымского моста. Президент России Владимир Путин лично проехал по мосту за рулем автомобиля КАМАЗ. Однако, это событие вызывало раздражение на Западе, Украине и в рядах российских либералов. Были слышны даже призывы этот мост взорвать. Теперь же, когда мост, который, как говорили, никогда не будет построен, стал фактом, ряд либеральных экспертов начинают утверждать, что из рядового события российская пропаганда раздувает событие особой значимости.