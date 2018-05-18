Трамп принуждал Меркель к отказу от «Северного потока -2» — СМИ

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Во время встречи в Вашингтоне президент США Дональд Трамп принуждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель к отказу от сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток — 2». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Трамп и Меркель провели переговоры в апреле 2018 года. Источники пояснили, что американский лидер попытался выторговать отказ Германии от участия в проекте, а взамен предложил начать переговоры по новому торговому соглашению с Евросоюзом.

Подобный способ ведения переговоров вызвал отторжение у Меркель. Она заявила, что Брюссель рассмотрит варианты более тесного союзничества с Вашингтоном, если будут отменены пошлины на сталь и алюминий.

Напомним, в «Северном потоке — 2» США увидели угрозу собственным национальным интересам. Некоторые из американских чиновников и вовсе заявили, что Россия сможет получать разведывательные данные со дня Балтийского моря, оснастив трубопровод шпионскими устройствами.

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