Мэрия Новосибирска подала в суд на подрячика по набережной, не сказав мэру

Новосибирск, , 10:55 — REGNUM Мэрия Новосибирска через суд требует взыскать с компании «Перлит-Строй», которая благоустраивает Михайловскую набережную, почти 212 тысяч рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, иск зарегистрирован 16 мая, к производству заявление принято 17 мая. Как указывается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, иск принят «в порядке упрощенного производства (ст.228 АПК)».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался не в курсе того, что у городской администрации есть претензии к «Перлит-Строю», да ещё и финансовые.

Как пишет BK54.ru, информация поставила его в тупик.

«С нашей стороны иск? Со стороны мэрии? К «Перлит-строю»? Не очень понимаю — дайте время разобраться. Что за чудеса…», — цитирует издание Локтя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая 2018 года представители Общероссийского народного фронта в Новосибирской области проверили качество выполненных на Михайловской набережной работ. Общественные активисты пришли к выводу, что «те средства, которые были потрачены из бюджета на первый этап реконструкции этого объекта, можно было бы истратить более эффективно». На что начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова ответила: «Ждём! Комментарии с областных проверок! Потом сравним!»

Отметим, что первую очередь благоустройства новосибирской набережной завершили осенью 2017 года. Новосибирск на её реализацию получил 140 млн рублей из федерального бюджета — набережная Оби попала в перечень объектов, подлежащих реконструкции в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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На второй этап реконструкции власти «заложили» ещё около 140 млн рублей. Всего же на благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске требуется, по оценкам властей, не менее 300 млн рублей.

Что касается «Перлит-Строя», то компания является не только подрядчиком по реконструкции набережной, но и построила в Новосибирске снегоплавильную станцию, которую уже успели раскритиковать представители новосибирской общественности.

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