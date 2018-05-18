Сергей Неверов представил план работы Совета руководителей фракций «ЕР»

Москва, , 10:54 — REGNUM На ближайшем заседании Совета руководителей фракций «Единой России» будут утверждены план работы Совета, а также Президиум и Комиссия по предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня. Об этом сообщил руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе, вице-спикер палаты Сергей Неверов на заседании Президиума Генсовета партии.

«В план работы мы прежде всего включим темы, которые актуальны для регионов на текущий момент. Наступает лето, а это значит, что особое внимание будет приковано к вопросу безопасности детского отдыха. Как вы помните, Государственная Дума не так давно приняла закон, касающийся безопасности детей, и нам важно посмотреть, как он работает: доступна ли информация о рекомендуемых и проработанных туристских маршрутах для детей, опубликованы ли реестры организаций, организующих детский отдых и соответствующих требованиям. Работает ли система общественного контроля, доступна ли родителям информация о жалобах и замечаниях других родителей о том или ином детском оздоровительном лагере или санатории», — отметил Сергей Неверов.

Мероприятие пройдет в Московской области, будут приглашены представители регионов, в которых сосредоточены места детского отдыха, и регионов, из которых на летний период выезжает много детей в лагеря.

Также в августе в Москве состоится большой форум руководителей фракций, который соберет порядка 3000 человек. Он будет посвящен региональным аспектам реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». «Поскольку в сентябре самая актуальная тема — уборка урожая, то соответствующее заседание целесообразно провести в одном из регионов Южного федерального округа», — отметил руководитель фракции «Единой России».

«Несомненно, осень — это еще и пора рассмотрения бюджетов всех уровней, поэтому для нас крайне важно взаимодействие с нашими коллегами из регионов», — продолжил заместитель председателя Госдумы. Он напомнил, что одна из тем, с которой чаще всего обращаются граждане, — качество услуг ЖКХ. Этому вопросу будет посвящено заседание, которое Неверов предложит провести в Челябинске. «В 2014 году мы проводили там партийный форум, опыт есть, поэтому предлагаю снова собраться в Челябинске», — сказал парламентарий.

В Северо-Западном федеральном округе Сергей Неверов предложил провести заседание, посвященное законодательным вопросам эффективности оказания адресной социальной помощи.