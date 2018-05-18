«Отличный мужик, настоящий воин»: Прилепин о погибшем в ДНР Олеге Мамиеве

Москва, , 10:59 — REGNUM Погибший на передовой в Донецкой Народной Республике от рук украинских карателей командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев («Мамай») был настоящим воином, а на место каждого павшего встанут десятки живых, написал 18 мая на своей странице в Facebook писатель Захар Прилепин.

«Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Он был на этой войне с самого начала», — написал Прилепин.

По его словам, на место каждого убитого командира встанут десятки живых, а памятники Арсену Павлову («Мотор», командир ополчения, был убит в 2016 году), Михаилу Толстых («Гиви», командир ополчения, убит в 2017 году) и Олегу Мамиеву будут стоять не только в России, но и на Украине.

Напомним, вечером 17 мая «Мамай» был тяжело ранен на передовой, после чего его доставили в госпиталь. Комбат получил осколочное ранение в голову, живот и грудь. Врачи не смогли спасти раненого, Олег Мамиев умер на операционном столе.

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