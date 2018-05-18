Опасения обоснованы исторически: режиссер о призывах взорвать Крымский мост

Москва, , 10:49 — REGNUM Опасения российского общества касательно высказываний определенных лиц на Западе, о том, что необходимо «взорвать» Крымский мост имеют по собой определенные исторические основания, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Никому бы в России, даже самым ярым патриотам не пришло бы в голову призвать бомбить американские мосты, в то время, как в США это имеет место. При этом, он напомнил один исторический эпизод, который наглядно демонстрирует, что наш противник может пойди на самые бесчеловечные меры.

«Генерал Макартур, непростой, как говорится, журналист тридцатилетний, а между прочим, командующий вооруженными силами, абсолютно на полном серьезе добивался того, чтобы бомбили атомными бомбами советские города. Это факт исторический… Так что, когда у нас здесь может быть даже и чрезмерно начинается определённая реакция, за ней стоит что-то, что действительно имело место быть, историческая правда», — заявил Карен Георгиевич.

Напомним, что американский журналист Том Роган в день торжественного открытия автодорожной части Крымского моста опубликовал в издании Washington Examiner статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина», которую с радостью поддержал Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Однако, дипломаты США осудили этот призыв.

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