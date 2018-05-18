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Франция ввела санкции против якобы причастных к «химатаками» в Сирии

Политика

Заморожены активы трех физических и девяти юридических лиц

Париж, 18 мая 2018, 10:45 — REGNUM  Власти Франции заявили о заморозке активов физических и юридических лиц, которые, по мнению Парижа, связаны с разработкой химического оружия в Сирии.

Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра экономики Брюно Ле Мэра. Заморожены активы трех физических и девяти юридических лиц.

В заявлении отмечается, что меры приняты в отношении трех сетей, которые работают в интересах сирийского научно-исследовательского центра. В частности, попавшие под санкции лица и компании участвовали в разработках или/и приобретении для этого центра материалов, используемых для развития химического и баллистического потенциала Сирии.

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Напомним, в Париже 18 мая состоится министерское совещание Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия. В нем примут участие представители 30 стран, в том числе США.

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