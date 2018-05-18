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В Британии призвали готовиться к киберудару по России

Политика

Современные технологии изменят войну, жизнь и общество, а без таких изменений Лондон рискует быстро отстать в «сегодняшнем и завтрашнем противостоянии»

В Британии призвали готовиться к киберудару по России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Великобритания

Лондон, 18 мая 2018, 10:37 — REGNUM  В случае резкого возрастания угроз для стран Запада власти Великобритании должны быть готовы к решительным действиям в отношении России, в том числе к нанесению киберудара. Об этом заявил глава военной разведки Соединенного Королевства Филип Осборн.

По его словам, современные технологии изменят войну, жизнь и общество, а без таких изменений Лондон рискует быстро отстать в «сегодняшнем и завтрашнем противостоянии». Поэтому Великобритании необходимо быть «гораздо более агрессивной и идти на риск», если угрозы безопасности страны станут «критическими», считает Осборн.

Напомним, ранее британские СМИ заявили о наличии российской системы ядерного сдерживания «Периметр», которая в автоматическом режиме способна уничтожить «страну-агрессора». Заголовок о «ядерном возмездии» и «Судном дне» подхватили Daily Express, The Sun, а также ряд американских и европейских изданий.

Читайте подробнее: Британские СМИ напугали граждан российским оружием «судного дня»

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