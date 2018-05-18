Новосибирский чиновник променял мэрию на генерирующую компанию

Новосибирск, , 10:20 — REGNUM Новосибирский филиал «Сибирской генерирующей компании» возглавит Андрей Колмаков. О том, что начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска с 21 мая 2018 года сменит должность, рассказал мэр города Анатолий Локоть на еженедельной встрече с журналистами 18 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Недавно у нас прошли переговоры с новосибирским филиалом «Сибирской генерирующей компании» и принято согласованное решение — назначить Андрея Колмакова на пост директора этого предприятия, — сказал Локоть, отметив, что в целом положительно оценивает работу департамента ЭЖиКХ под руководством Андрея Колмакова.

Исполнять обязанности начальника департамента ЭЖиКХ пока будет его заместитель — председатель комитета энергетики Дмитрий Перязев.

Отметим, что Андрей Колмаков проработал на должности начальника департамента всего несколько лет — с 2016 года. В департамент он пришёл из МУП «Энергия», которое возглавлял. Ранее СГК приобрела контрольный пакет акций «Сибэко». Весной было объявлено об обновлении совета директоров и смене генерального директора компании, которым стал Михаил Кузнецов.

Сейчас, как сообщает «РБК Новосибирск», «Сибэко» интегрируется в структуру СГК. После того, как СГК купила «Сибэко», было решено перевести городские ТЭЦ на бурый уголь, что вызвало критику со стороны экологов. По словам экспертов соседних городов, где использование бурого угля начато СГК раньше, сжигание такого топлива ведёт к более сильным выбросам в атмосферу сажи и вредных веществ. До сих пор вокруг этого решения ведутся активные споры.

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