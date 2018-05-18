Гендиректор концерна «Калашников» может стать замминистра обороны России

Москва, , 10:17 — REGNUM Генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко получил предложение занять пост заместителя министра обороны России. В этой должности он может сменить Юрия Борисова, которому предложили стать вице-премьером РФ по оборонно-промышленному комплексу.

В случае назначения Криворучко будет вынужден передать все принадлежащие ему активы в доверительное управление, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 февраля была закрыта сделка о передаче 75% плюс одна акция концерна «Калашников» Алексею Криворучко. Сумма сделки составила 1,5 млрд рублей. Блокирующий пакет — 25% минус одна акция сохранила госкорпорация «Ростех».