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Гендиректор концерна «Калашников» может стать замминистра обороны России

Политика

В случае перехода на этот пост ему придется передать активы в доверительное управление

Москва, 18 мая 2018, 10:17 — REGNUM  Генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко получил предложение занять пост заместителя министра обороны России. В этой должности он может сменить Юрия Борисова, которому предложили стать вице-премьером РФ по оборонно-промышленному комплексу.

В случае назначения Криворучко будет вынужден передать все принадлежащие ему активы в доверительное управление, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 февраля была закрыта сделка о передаче 75% плюс одна акция концерна «Калашников» Алексею Криворучко. Сумма сделки составила 1,5 млрд рублей. Блокирующий пакет — 25% минус одна акция сохранила госкорпорация «Ростех».

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Военно-промышленный комплекс
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