Колумбийский политик назвал власти Венесуэлы «силами смерти»

Богота, , 10:19 — REGNUM Кандидат в президенты Колумбии от левых сил Густаво Петро сравнил власти Венесуэлы с силами смерти, пишет газета El Comercio.

Выступая 17 мая, Петро заявил, что политика больше не делится на правую и левую, а только на политику жизни и смерти. Он пообещал в течение 10 лет освободить Колумбию от зависимости от экспорта нефти и угля и сослался на пример Венесуэлы.

«Там они хотят продолжать жить за счет экспорта нефти и покончить с жизнью на планете. Это силы смерти, даже если они называют себя левыми», — сказал Петро.

Густаво Петро — второй по популярности кандидат в президенты Колумбии. Выборы в стране пройдут 27 мая. Фаворитом президентской гонки называют Ивана Дуке, протеже бывшего президента Альваро Урибе (2002−2010).

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