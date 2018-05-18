В Сирии восстанавливают освобожденный от боевиков город Телль-Биса

Хомс, Сирия, , 10:13 — REGNUM В сирийском городе Телль-Биса в провинции Хомс начались восстановительные работы после освобождения его от боевиков террористических группировок, сообщает 18 мая РИА «Новости».

По данным издания, в городе расчищают завали и дороги, восстанавливают инженерные коммуникации. Правопорядок на улицах обеспечивает военная полиция России.

«Мы очень надеемся на помощь России, хорошо знаем, что в других населенных пунктах ваши военные привозят продукты», — рассказал житель города Алли Тараф.

Напомним, ранее несколько городов в провинции Хомс были освобождены от боевиков незаконных вооруженных формирований. Только за сутки 13 мая порядка трех тыс. непримиримых боевиков и членов их семей были выведены из зоны деэскалации «Хомс».

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