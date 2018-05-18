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Китайский банк решил подзаработать на встрече с Трампом — СМИ

Политика

Банк предложил клиентам посетить мероприятие за $150 тыс. вместо $50 тыс

Вашингтон, 18 мая 2018, 10:10 — REGNUM  Стоимость предложенных китайским банком China Construction Bank приглашений на ужин с президентом США Дональдом Трампом втрое превышала официально утвержденную организаторами, передает агентство Bloomberg.

В распоряжении издания оказалось одно из приглашений, адресованное состоятельному клиенту банка. Вместо официально озвученной цены — от $50 тыс. — банк указал стоимость в размере $150 тыс. В свою очередь представители штаба Трампа и Национального комитета Республиканской партии заявили агентству, что они ничего не знали о приглашениях китайского банка.

Добавим, ужин с Трампом — мероприятие, которое проводится для сбора средств на политическую деятельность. Предполагается, что оно состоится 31 мая. Организаторам подобных мероприятий запрещено принимать пожертвования со стороны иностранных компаний.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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