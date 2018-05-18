Ким Чен Ын провел заседание военной комиссии партии

Пхеньян, , 10:08 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын провел первое за два года заседание центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В ходе заседания прошли кадровые перестановки в силовых ведомствах страны. Так, были освобождены от должности ряд членов центральной военной комиссии партии.

Кроме того, на другие должности переведены ряд ответственных работников силовых ведомств. Ким Чен Ын призвал армию защищать ценности страны и быть «непобедимым оружием» революции.

Кто конкретно покинул свои посты и куда переведены — не сообщается. В заседании приняли участие командный состав всех видов вооруженных сил и корпусов, руководители силовых ведомств и кадры ЦК ТПК.