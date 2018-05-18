Названо имя сотрудника ЦРУ, наладившего контакты между США и КНДР

Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эндрю Ким, который является этническим корейцем, сыграл ключевую роль в налаживании диалога между США и Северной Кореей. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным издания, именно Ким помог Вашингтону наладить контакты с высокопоставленными представителями КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая Пхеньян отказался от переговоров на высоком уровне с Южной Кореей. Кроме этого, в КНДР пригрозили отменить готовящуюся встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Заявление представителей КНДР было сделано на фоне продолжающихся американо-южнокорейских военных учений.

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