От разрыва ядерной сделки с Ираном выиграет Китай

Тегеран, , 10:06 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа расторгнуть ядерную сделку с Ираном, может сыграть на руку Китаю, сообщает 18 мая Agence France-Presse.

В результате новых санкций, которые Соединенные Штаты наложат на Тегеран, многие компании Евросоюза вынуждены будут покинуть иранский рынок, а освободившееся место займут китайские компании.

Пекин, являющийся крупнейшим торговым партнером исламской республики, уже подтвердил о своем стремлении наращивать сотрудничество с Тегераном.

Напомним, в 2015 году страны СБ ООН и Германия, с одной стороны и Иран, с другой, заключили соглашение по которому Тегеран замораживает свою ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций. На прошлой неделе Вашингтон вышел из данного соглашения.

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