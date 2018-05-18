Washington Post: еще не состаявшись, саммит с Трампом стал успехом для КНДР

Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа о том, что в случае провала саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, всегда можно будет вернуться к оказанию «максимального давления» на КНДР, это не так: в действительности же напор на Пхеньян уже ослабевает, пишет Джош Роджин в статье для американского издания The Washington Post.

Дело в том, объясняет автор, что дав возможность дипломатии состояться, США и их союзники приостановили введение более жестких санкций против Северной Кореи, тогда как воздействие принятых ранее запретительных мер со временем естественным образом начинает ослабевать. Более того, уже есть информация о том, что Китай позволяет рабочим и товарам проходить через границу с Северной Кореей. Изменилось настроение и в Южной Корее, из-за чего угроза военных действий уже не кажется столь острой.

«Нельзя просто вновь включить максимальное давление, если не можешь убедить Южную Корею и Китай поступить так же», — отметил бывший сотрудник отдела ядерного нераспространения при Государственном департаменте США Джозеф Де Томас.

«К концу прошлого года время было на нашей стороне, и Киму [Ким Чен Ыну] удалось поставить все с ног на голову. Время больше не на нашей стороне», — добавил он.

Верность этих слов подтверждает и ситуация вокруг Ирана, санкции против которого вводились на протяжении многих лет, а требовало это больших дипломатических и политических усилий. И в КНДР это прекрасно понимают: США будет сложно привлечь на свою сторону международную поддержку удара по ядерной программе КНДР тогда, когда северокорейские власти сами идут на уступки в этой области.

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Напомним, до весны 2018 года международное сообщество регулярно вводило санкции против Северной Кореи в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний. В частности, в декабре Совет безопасности ООН принял очередную резолюцию о таких запретительных мерах. Они в еще большей мере ограничивали возможности Пхеньяна получать доходы из-за рубежа, вводили запрет на экспорт из КНДР продовольствия, промышленных металлов, транспортных средств, станков и электрооборудования.

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Тем не менее процесс постепенного обострения ситуации на Корейском полуострове завершился перед Зимними олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане. В Пхеньяне заявили о своем желании принять в них участие, в том числе в составе общекорейской сборной. За этим шагом КНДР последовал ряд встреч официальных лиц двух стран, в том числе визит южнокорейских представителей власти в КНДР.

Впоследствии, в апреле 2017 года, на границе двух государств состоялась встреча лидеров двух стран Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Во время встречи они подписали совместную декларацию о «мире, процветании и объединении Корейского полуострова».

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Тем не менее 15 мая официальное информационное агентство сообщило о том, что Пхеньян отказался от запланированных на днях переговоров на высоком уровне с Южной Кореей, а также пригрозил отменить саммит КНДР-США из-за продолжающихся американо-южнокорейских военных учений.

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