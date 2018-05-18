Пятница, 18 Мая 2018 года
10:19:13 МСК

В Одессе стартовал женский конгресс, пропагандирующий гендерное равенство

Политика

Ранее Украину попросили поддержать ЛГБТ-сообщество

Одесса, Украина, 18 мая 2018, 09:57 — REGNUM  В Одессе начался первый региональный Украинский женский конгресс 18 мая в поддержку гендерного равенства на Украине, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, в конгрессе примут участие депутаты Верховной рады, представители администрации президента Украины и правительства, а также одесские власти.

Цель мероприятия — пропаганда идей о гендерном равенстве, о необходимости увеличения количества женщин в государственных структурах и стирания «гендерных стереотипов».

Читайте также: 16 стран попросили Украину поддержать ЛГБТ-сообщество

Напомним, ранее Евросоюз и 16 стран обратились к Украине с просьбой поддержать ЛГБТ-сообщество в стране. Послы стран отметили «заметный прогресс» на Украине в вопросах защиты прав человека, однако призвали Киев работать дальше над этим.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинская армия пополнялась гомосексуалистами и трансгендерами — NBC

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба за гендерное равенство в Европе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить