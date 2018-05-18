В Одессе стартовал женский конгресс, пропагандирующий гендерное равенство

Одесса, Украина, , 09:57 — REGNUM В Одессе начался первый региональный Украинский женский конгресс 18 мая в поддержку гендерного равенства на Украине, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, в конгрессе примут участие депутаты Верховной рады, представители администрации президента Украины и правительства, а также одесские власти.

Цель мероприятия — пропаганда идей о гендерном равенстве, о необходимости увеличения количества женщин в государственных структурах и стирания «гендерных стереотипов».

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Напомним, ранее Евросоюз и 16 стран обратились к Украине с просьбой поддержать ЛГБТ-сообщество в стране. Послы стран отметили «заметный прогресс» на Украине в вопросах защиты прав человека, однако призвали Киев работать дальше над этим.

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