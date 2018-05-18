В Екатеринбурге горожане инициируют референдум по вопросу о выборах мэра

Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В Екатеринбурге часть горожан выступили с инициативой проведения общегородского референдума по вопросу о выборах мэра. Инициативная группа утвердила формулировку вопроса и активистов, которые отнесут документы в избирательную комиссию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сбор инициативной группы организовал депутат городской думы Дмитрий Головин. Собрание прошло в «Гранд Авеню Отеле» и на нём присутствовало 38 человек. Как сообщил депутат гордумы Константин Киселёв, все вопросы прошли голосование практически единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области были внесены изменения в закон о выборах градоначальника в Екатеринбурге. С 2010 года в городе действовала двуглавая система управления, когда главу Екатеринбурга выбирали горожане, а сити-менеджер назначался комиссией и утверждался депутатами. По новому закону в Екатеринбурге будет один сильный мэр, который будет назначаться по советской системе.

Отметим, что городская дума должна внести изменения в устав Екатеринбурга. Однако в гордуме есть противники нового закона, в том числе действующий глава Екатеринбурга и председатель гордумы Евгений Ройзман.

Напомним, что выборы нового состава гордумы Екатеринбурга пройдут в сентябре 2018 года и после утверждения нового состава представительного органа, будет назначен конкурс на замещение должности главы города.