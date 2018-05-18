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SpaceX дешевле: ЕС может свернуть проект ракеты-носителя Ariane 6

Политика

Один запуск ракеты SpaceX обходится в $50 млн, а ракеты семейства Ariane, разрабатываемой Европейским космическим агентством, — в два раза дороже

Берлин, 18 мая 2018, 09:46 — REGNUM  Производство европейской ракеты Ariane 6, запуск которой запланирован на 2020 год, может быть свернуто из-за ракеты SpaceX: она обходится намного дешевле, пишет журнал Spigel.

По данным издания, один запуск ракеты SpaceX обходится в $50 млн, а ракеты семейства Ariane, разрабатываемой Европейским космическим агентством, — в два раза дороже.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск предложил минимальную цену на запуск и заявил, что считает возможным еще большее уменьшение расходов.

По словам генеральный директор консорциума ArianeGroup Алена Шармо, Маск пошел на демпинг благодаря поддержке властей США.

На создание ракеты-носителя Ariane 6 европейские страны уже потратили миллиарды евро, стоимость проекта оценивается в € 4 млрд.

В январе 2018 года на Баден-Вюртембергском тестовом полигоне Германского центра авиации и космонавтики прошли испытания нового ракетного двигателя Vulcain 2.1.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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