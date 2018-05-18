Непригодный детский сад: на чём погорели чиновники Миасса

Миасс, Челябинская область, , 09:40 — REGNUM В Миассе Челябинской области детский сад, из-за которого был арестован теперь уже бывший мэр Геннадий Васьков, должен был стать магазином. Изначально его строили именно ради этой цели, заявил на пресс-конференции в Челябинске глава Контрольно-счётной палаты региона Алексей Лошкин.

Напомним, двухэтажное здание было выкуплено в декабре 2017 года. Купили его за 24 млн рублей. Видимо, местные власти с помощью покупки этого объекта собирались решить проблему нехватки мест в детских садах. При этом, как отмечает Лошкин, в тот момент, когда он посетил этот объект, внутри было тяжело дышать. А в теплоузел он и вовсе не смог зайти, не стал рисковать.

Как отметил Лошкин, при строительстве здания были нарушены и нормы безопасности, и санитарные нормы. Эксперты установили, что это двухэтажное здание обладает ценой в разы ниже. Кроме того, по техническим характеристикам оно не может использоваться как детский сад.

«Оно строилось как магазин. Оно и должно было остаться магазином», — заявил Лошкин.

Тем не менее его выкупили под детский сад. Поставили мебель, оборудовали сантехникой. Но более пригодным для детей помещением оно от этого не стало.

Как пояснил Лошкин, проверка была внеплановой и проводилась по поручению губернатора Бориса Дубровского. Результаты отправили главе региона и в правоохранительные органы.

Напомним, Геннадий Васьков 14 мая был задержан. Следствие вменило ему превышение должностных полномочий. 15 мая городское собрание депутатов отправило его в отставку. В тот же день Васьков был арестован.

«Единая Россия» приостановила его членство в партии.

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