В Рязани будут судить бывшего зампреда областного правительства

Рязань, , 09:31 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Владимира Трушкина, обвиняемого в получении взятки в значительном размере, передано в суд. Об этом 17 мая сообщило Следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, Трушкин, ещё на посту первого заместителя главы администрации Рязани, в июле 2015 года получил взятку в 80 тыс. рублей — от учредителя одной из рязанских строительных организаций за содействие в совершении действий по службе в интересах указанной организации. Позже, в ходе следствия, чиновник признал себя виновным, раскаялся в содеянном и содействовал следствию.

Владимир Трушкин был назначен на пост зампреда правительства Рязанской области в октябре 2016 года, а уже в июне 2017 года его задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года суд вынес решение по уголовному делу в отношении другого заместителя председателя правительства Рязанской области при губернаторе Олеге Ковалеве — Дмитрия Андреева. Он был признан в получении взяток и мошенничестве и приговорен к шести годам в колонии строгого режима, а также выплате штрафа в 15 млн рублей. В конце апреля стало известно, что защита Андреева обжаловала приговор.

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