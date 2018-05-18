«Ночные охотники» и «Терминаторы» уничтожили врага в горах Дагестана

Махачкала, , 09:29 — REGNUM В Дагестане прошли учения экипажей сверхсовременных боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор». Десять экипажей выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на малых и средних высотах, а также полеты по заданным маршрутам в Ботлихском районе, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе Южного военного округа.

В условиях высокогорья боевые машины показали высокую маневренность, а летчики высокое мастерство. Пилоты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО успешно справились с задачей по уничтожению наземных целей по заданным координатам.

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Как ранее сообщали в пресс-службе ЮВО, в 2018 году запланировано более 30 учений с экипажами вертолетов авиационного полка. Они будут проводится на территории Ростовской области, Ставропольского края и республик Северного Кавказа.

В учениях примут участие экипажи многоцелевых всепогодных боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», а также ударных вертолетов Ми-24П и Ми-35 «Крокодил».

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