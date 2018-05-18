Госдеп вновь возложил ответственность за химатаки в Сирии на Россию

Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Госдепартамент США возложил на Россию ответственность за химатаки в Сирии: Москва еще пять лет назад гарантировала уничтожение химического оружия Дамаском, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науерт.

Так она прокомментировала доклад ОЗХО по инциденту в сирийском Саракибе, где якобы в феврале 2018 года против мирных жителей был применен хлор. «В конечном» счете ответственность за инцидент лежит на России, считает Госдеп США.

«Россия, которая обещала миру в 2013 году, что она гарантирует уничтожение запасов химического оружия Сирии, в конечном итоге несет ответственность за их дальнейшее использование там», — заявила Нойерт.

Далее власти США намерены добиться привлечения к ответственности всех виновных в химатаке.

Напомним, миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам анализа двух найденных в городе цилиндров, опроса свидетелей и изучения проб пришла к выводу, что в Саракибе мог применяться в военных целях хлор.

В Париже 18 мая состоится министерское совещание Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия. США представят замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.