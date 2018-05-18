Свердловское заксобрание рассмотрит вопрос о лишении Карапетяна мандата

Екатеринбург, , 09:24 — REGNUM В Свердловской области мандатная комиссия регионального парламента приняла решение о внесении в повестку дня ближайшего заседания Законодательного собрания вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Армена Карапетяна. Ближайшее заседание состоится 22 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщают местные издания, данное заседание мандатной комиссии не афишировалось и прошло за закрытыми дверями, а члены мандатной комиссии отказались давать комментарии. Однако представитель прокуратуры Свердловской области Владимир Курочкин заявил, что принятым решением удовлетворен, сообщает издание «Новый день».

Как сообщало ИА REGNUM, представление в мандатную комиссию Законодательного собрания Свердловской области о лишении мандата Армена Карапетяна досрочно внесла региональная прокуратура. После проведённой проверки в его декларации о доходах и имуществе были замечены несоответствия, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Рассмотрение вопроса состоялось 4 апреля 2018 года. В тот день большинство депутатов поддержали коллегу и сохранили за ним мандат народного избранника. Таким образом рассмотрение данного вопроса состоится повторно.

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Отметим, что после первого заседания прокуратура обратилась в суд. Более того, были направлены представления ещё в отношении десяти депутатов заксобрания, которые, по мнению надзорного органа, допустили нарушения антикоррупционного законодательства. Рассмотрение иска состоится 21 мая.

Напомним, что ранее Армен Карапетян уже попадал в скандальную хронику. Так 10 декабря 2016 года он был задержан за рулём своего автомобиля сотрудниками ГИБДД. Депутату было предложено пройти тест на алкоголь, но он отказался. В результате он был привлечён к административной ответственности.

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