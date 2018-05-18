Кувейт призвал СБ ООН к осуждению Израиля за убийство палестинцев

Эль-Кувейт, , 09:16 — REGNUM Кувейт призвал СБ ООН осудить Израиль и поддержать Палестину в инциденте, приведшем к массовой гибели людей в секторе Газа, сообщает 18 мая Associated Press.

Эль-Кувейт направил в СБ ООН резолюцию, в которой предлагается создать условия, которые обеспечат безопасность палестинцам. Кроме того, были выдвинуты требования осудить преступления Израиля. Как отмечают эксперты, резолюция с высокой долей вероятности будет заблокирована США.

Напомним, 14 мая в результате массовых манифестаций на границе с сектором Газа израильскими военными были убиты 62 палестинца. В общей сложности за время демонстраций, начавшихся в конце марта 2018 года, погибли порядка 110 палестинцев.

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