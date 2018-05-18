Президент Эквадора сократил охрану посольства в Лондоне

Кито, , 09:02 — REGNUM Число сотрудников охраны в посольстве Эквадора в Лондоне в ближайшие дни будет сокращено. Такое решение принял президент Эквадора Ленин Морено, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации Эквадора.

«Президент Ленин Морено отдал распоряжение сократить численность сотрудников охраны в эквадорской дипмиссии в Лондоне», — говорится в сообщении.

В заявлении администрации отмечается, что в здании посольства, где находится основатель и главный редактор портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, должно быть «обычное для эквадорских дипмиссий число сотрудников (охраны)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Неприятности у основателя WikiLeaks начались после того, как в Швеции его обвинили в сексуальном насилии над двумя женщинами. Каких-то достоверных доказательств того, что Ассанж действительно совершил преступление, собрано не было, но в 2010 году этому делу был дан ход.

Ассанж укрылся в Великобритании, но Швеция потребовала его экстрадиции. Британские власти уже готовились арестовать Ассанжа, но он вовремя укрылся в посольстве Эквадора в 2012 году.

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