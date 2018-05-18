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Пхеньян: вина за срыв межкорейских переговоров лежит на Сеуле

Политика

Военные учения США и Южной Кореи имеют своей целью отработку авиаударов по объектам на территории КНДР

Пхеньян, 18 мая 2018, 08:57 — REGNUM  Власти Северной Кореи обвинили Сеул в срыве переговоров на высоком уровне между представителями двух стран. Слова руководителя комитета КНДР по мирному объединению Ли Сон Гвона цитирует государственное агентство ЦТАК.

По словам чиновника, если ситуация с военными учениями США и Южной Кореи не будет разрешена, переговоры «лицом к лицу» с нынешним южнокорейским руководством будут вряд ли возможны. Он также подчеркнул, что вышеупомянутые военные учения имеют своей целью отработку авиаударов по объектам на территории КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая президент США Дональд Трамп в случае провала переговоров по ядерному разоружению с КНДР не исключил возможность «ливийского сценария», по его словам, Пхеньян может ждать тотальное разрушение существующей системы власти в стране.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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