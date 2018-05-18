Пхеньян: вина за срыв межкорейских переговоров лежит на Сеуле

Пхеньян, , 08:57 — REGNUM Власти Северной Кореи обвинили Сеул в срыве переговоров на высоком уровне между представителями двух стран. Слова руководителя комитета КНДР по мирному объединению Ли Сон Гвона цитирует государственное агентство ЦТАК.

По словам чиновника, если ситуация с военными учениями США и Южной Кореи не будет разрешена, переговоры «лицом к лицу» с нынешним южнокорейским руководством будут вряд ли возможны. Он также подчеркнул, что вышеупомянутые военные учения имеют своей целью отработку авиаударов по объектам на территории КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая президент США Дональд Трамп в случае провала переговоров по ядерному разоружению с КНДР не исключил возможность «ливийского сценария», по его словам, Пхеньян может ждать тотальное разрушение существующей системы власти в стране.

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