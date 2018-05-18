Ярославский губернатор возобновил прием граждан

Ярославль, , 08:48 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 17 мая провел прием граждан. Об этом губернатор сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ярославцы жаловались, что попасть на прием к главе региона невозможно. В частности, это не могли сделать обманутые дольщики дома на Фрунзе 77. Отчаявшись, они регулярно выходили к зданию правительства области с одиночными пикетами.

В правительстве области в ответ на запрос ИА REGNUM сообщили, что последний прием граждан Дмитрий Миронов проводил в феврале в одном из районов области. 17 мая на прием смогли попасть и представители обманутых дольщиков, и борцы против ввоза московского мусора в регион.

«Произошло какое-то чудо. Люди ходят регулярно, пытаются записаться на прием. Вот и в последний день записи всем отказали. Но потом в приемной президента сказали, что 17 мая будет запись и прием. Мы пришли, стояли на крыльце вместе с обманутыми дольщиками. Увидели губернатора — закричали: «Дмитрий Юрьевич, примите, мы жить уже так не можем». К нам потом вышли и сказали, что примут всех. Так и случилось, все остались довольны», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница и борец против ввоза московского мусора Елена Богданова.

В итоге Дмитрий Миронов принял всех желающих.

«Я подготовила бумаги, рассказала губернатору о том, что «Скоково», — куда возят московский мусор — не полигон, а свалка, так как нет гидроизоляции и обеззараживания фильтрата, он стекает в реку Нору. Он согласился с тем, что это свалка и еще раз сказал, что ввоз мусора из Москвы — временная мера. Сказал, что хочет сам съездить на полигон и увидеть все своими глазами. Также сказал, чтобы записали его в рабочую группу, в которую вхожу и я. Я попросила его проконтролировать деятельность природоохранных органов, чтобы остановили это безобразие и прекратили сливать фильтрат в Нору. Передала обращение», — рассказала Елена Богданова.

На своей странице в Facebook Дмитрий Миронов рассказал о встрече с фермером из Даниловского района, который жаловался на состояние моста через реку Касть. Губернатор пообещал мост реконструировать этим летом. Ремонт моста на автодороге Козлово-Стройково стоит в плане работ, подрядчик уже определен. Как пишет портал правительства области, пришла на прием и директор дома культуры села Коза Первомайского района — с просьбой о ремонте. Ремонт был обещан.

«Также пообщался с обманутыми дольщиками многоэтажек на проспектах Фрунзе и Машиностроителей. Оба этих дома — одни из самых проблемных в Ярославской области. Продолжаем искать инвесторов для завершения строительства. Сделаем всё возможное, чтобы каждая ярославская семья, пострадавшая по вине недобросовестных застройщиков, получила свое долгожданное жилье», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ярославцы надеются, что встречи с губернатором будут носить более регулярный характер.