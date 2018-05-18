Южная Корея предлагает России навести «девять мостов»

Токио, , 08:43 — REGNUM Южная Корея настроена на укрепление взаимодействия с Россией. Навести «девять мостов» сотрудничества, включая энергетику и транспорт, России предложил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Об этом он сообщил, выступая сегодня, 18 мая, на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума-2017.

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Как пояснил глава Южной Кореи, речь идёт о таких направлениях сотрудничества, как газ, железные дороги, Северный морской путь, судостроение, создание рабочих групп, рыболовство, сельское хозяйство и другие виды сотрудничества. Также Мун Чжэ Ин отметил, что, «прежде всего, Корея заинтересована в ускоренном продвижении переговоров, заключении соглашений о свободной торговле между Кореей и ЕАЭС для создания институциональной базы по прочному северному сотрудничеству», пишет «Росбалт».

Как сообщало ИА REGNUM, о планах Южной Кореи расширять экономическое сотрудничество с Россией, Китаем и рядом других соседних стран для достижения мира на Корейском полуострове сообщалось в марте 2018 года. Как подчеркнул тогда глава Президентского комитета страны по северному экономическому сотрудничеству Сон Ен Гиля, в сотрудничестве с Москвой Сеул считает приоритетными направления здравоохранения, сельского хозяйства, судостроения, а также рыболовства и электроэнергетики.

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