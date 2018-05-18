National Interest: Теперь сирийскую «кашу расхлебывать», не США, а России

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Стратегия президента США Дональда Трампа, стремящегося вслед за своим предшественником уйти с Ближнего Востока, начинает давать плоды, и теперь не Вашингтон, а Москва должна нести бремя стабилизации такого непростого региона, как Ближний Восток, пишет Леон Хадар в статье для американского издания The National Interest.

Автор указывает на то, что прежде любой признак напряженности на Ближнем Востоке, не говоря уже о вспышке насилия, приводил к волне призывов к Вашингтону как можно скорее «сделать что-то». От президента США ждали, что он, отложив все свои дела, займется урегулированием процесса с лидерами стран региона, а также направит туда очередной миротворческий контингент и финансовую помощь.

Теперь же, когда в этом же положении оказалась Россия, вмешавшаяся в войну в Сирии, США могут испытать определенное чувство удовольствия или даже позлорадствовать: отныне Москве придется «делать что-то» в ответ на растущую военную напряженность между Израилем и Ираном и его союзниками в Сирии — «протекторатом Кремля на Ближнем Востоке».

Помимо общих противоречий, разделяющих обе страны, ситуацию обострил и выход США из ядерной сделки с Тегераном. Если бы в Вашингтоне должны были бы искать выход из нынешнего тупика, то иного, кроме как разворачивание войск на территории Сирии, метода не было бы.

Тем не менее на этот раз о прямом военном столкновении в Сирии стоит беспокоиться не США, а России, который придется применить свою военную и дипломатическую мощь, в том числе близкие связи руководства России с лидерами Ирана и Израиля. Власти США на своем опыте убедились, что подобная дипломатия оказывается целью критики со стороны крупных игроков, и вскоре у Кремля не будет иного выбора, кроме как подкупать Тель-Авив и Тегеран, не получая с их стороны никакой благодарности.

Если же Москва и сможет добиться от них соблюдения определенных правил в Сирии, ее ждут определенные дипломатические похвалы, в противном случае вина за развязывания «бардака» ляжет не на США, а на Россию. К тому жепри желании администрация Трампа вполне сможет воспользоваться ситуацией в свою пользу.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 8 мая о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерной сделки с Ираном. После этого, в ночь с 8 на 9 мая Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии.

Вслед за ним, как сообщает израильские военные, находящиеся в Сирии иранские подразделения нанесли ответный удар по позициям Израиля на Голанских высотах. В Тель-Авиве подчеркнули, что удар нанесен «со стороны иранских сил «Аль-Кудс» — иностранных подразделений Корпуса стражей исламской революции. Затем, авиация Израиля нанесла удар по десяткам военных целей, принадлежащих иранским формированиям на территории Сирии.