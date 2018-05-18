Испания поддержала Китай в борьбе с американским протекционизмом

Мадрид, , 08:40 — REGNUM Испания и Китай будут совместно защищать принципы многосторонности и свободной торговли перед лицом экономических и политических односторонних мер, принимаемых Соединенными Штатами Америки. Об этом заявили главы МИД двух стран во время совместной пресс-конференции в Мадриде 17 мая, пишет газета ABC.

Испанский министр Альфонсо Дастис подтвердил, что политика США спровоцировала «определенную напряженность» в отношениях между Евросоюзом и Вашингтоном и заявил, что американские односторонние меры и протекционизм могут привести к ситуации, в которой «проиграют все». Китайский министр Ван И отметил, что Мадрид и Пекин разделяют позиции по многим международным и региональным вопросам.

Стороны подчеркнули, что пришло время укрепить Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанное между двумя странами в 2005 году. В течение этого года китайский лидер Си Цзиньпинь должен посетить Испанию.

Напомним, в тот же день в Вашингтоне начались переговоры между министром финансов США Стивеном Мнучином и китайскими посланниками Си Цзиньпиня по поводу «торговой войны», ведущейся между сторонами.

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