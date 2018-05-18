Китай отменил повышенные пошлины на импортируемые из США злаки

Пекин, , 08:39 — REGNUM Ввозимые из США по низким ценам злаковые культуры сорго больше не будут облагаться дополнительными пошлинам. Китай также прекращает антидемпинговое расследование в отношении американской продукции, сообщила 18 мая пресс-служба китайского министерства коммерции.

«Принято решение о прекращении антидемпингового расследования в отношении сорго, импортируемого из США <…> и о возврате полученного (от импортеров) временного залога на этот товар», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле китайские власти приняли решение ввести залог на американское сорго в размере 178,6%. Свое решение они объяснили тем, что демпинговые цены на американские злаки причиняют ущерб китайским производителям.

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