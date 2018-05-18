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На праймериз в Екатеринбурге не нашли серьёзных нарушений

Политика

Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Екатеринбург, 18 мая 2018, 08:34 — REGNUM  В Екатеринбурге не найдено существенных нарушений в процедуре предварительного голосования «Единой России». Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Слова Турчака приводит ТАСС. По словам функционера, нарушения не носят того характера, о котором говорилось в обращении части единороссов Екатеринбурга, и не смогут оказать влияния на итоги праймериз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые представители «Единой России» в Екатеринбурге заявили о том, что списки победителей праймериз уже составлены, и выразили недоверие счётным комиссиям. В ответ секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий отметил, что итоги праймериз подделать невозможно и победит сильнейший.

Напомним, праймериз пройдут 3 июня. В них примут участие 193 кандидата. Из них предстоит отобрать 36, которые 9 сентября примут участие в выборах депутатов Екатеринбургской городской думы.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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