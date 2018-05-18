Женщины Саудовской Аравии готовятся сесть за руль

Эр-Рияд, , 08:30 — REGNUM 24 июня 2018 года женщинам Саудовской Аравии впервые позволят сесть за руль автомобиля, сообщает 18 мая Al Arabia.

Женщины по всему королевству готовятся к этому дню: берут уроки вождения, чтобы получить водительские права, покупают автомобили. Как отмечают в учебных центрах, в основном новым правом стремятся воспользоваться женщины в возрасте 60 лет. Молодежь пока скептически смотрит на это.

Напомним, после того, как в Саудовской Аравии был назначен новый наследник принц Мохаммед бин Салман, страна начала продвигаться по пути реформ, направленных на модернизацию общества. В частности были ограничены права религиозной полиции, открыты первые в государстве кинотеатры.

Расширение прав женщин станет очередным шагом в этом направлении.

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