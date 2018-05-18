Reuters: бывший зять Манафорта согласился на сделку с минюстом США

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Бывший зять и бизнес-партнёр Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа, бизнесмен Джеффри Йохай пошёл на сделку с министерством юстиции США. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает Reuters.

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Соглашение было заключено в январе 2018 года в Калифорнии, однако его подробности официально не раскрываются. Известно, что предпринимателя подозревают в нарушениях при расходовании кредитов на строительство. По словам источников издания, показания бизнесмена могут использовать для оказания «юридического давления» на Манафорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Манафорт является фигурантом дела, расследованием которого занимается спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда. Речь идёт о приписываемом команде нынешнего главы Белого дома «сговоре с Москвой», в результате которого стало возможным избрание Дональда Трампа президентом США. Спецпрокурор Мюллер выдвинул обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и делового партнера последнего, Рика Гейтса.

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