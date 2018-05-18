Пятница, 18 Мая 2018 года
08:50:26 МСК

Сеул отверг обвинения в похищении 13 северокорейских граждан

Политика

Чиновники Южной Кореи подготовят информацию об инциденте в ближайшее время

Сеул, 18 мая 2018, 08:22 — REGNUM  Обвинения в похищении 13 северокорейских граждан в 2016 году отверг южнокорейский министр объединения Чо Мён Гюн, выступая на комитете парламента по делам воссоединения. Об этом сообщает издание The Dong-a Ilbo.

По словам чиновника, Сеул подготовит сведения о причинах бегства в Южную Корею 13 сотрудников расположенного в Китае ресторана КНДР.

Напомним, в Пхеньяне убеждены, что бегство руководителя заведения вместе с 12 официантками на территорию соседнего государства стало следствием спланированной провокации.

Инцидент произошел еще в 2016 году, однако волну интереса к тем событиями вызвали недавние публикации в местных СМИ, в которых отмечалось, что хозяин ресторана был агентом южнокорейской Национальной разведывательной службы, а некоторых «беглецов» вывезли на территориию Южной Кореи без их согласия.

Читайте также: В Сеуле отвергли позицию Пхеньяна о военных учениях Южной Кореи и США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переговоры КНДР и Южной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить