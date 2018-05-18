Сеул отверг обвинения в похищении 13 северокорейских граждан

Сеул, , 08:22 — REGNUM Обвинения в похищении 13 северокорейских граждан в 2016 году отверг южнокорейский министр объединения Чо Мён Гюн, выступая на комитете парламента по делам воссоединения. Об этом сообщает издание The Dong-a Ilbo.

По словам чиновника, Сеул подготовит сведения о причинах бегства в Южную Корею 13 сотрудников расположенного в Китае ресторана КНДР.

Напомним, в Пхеньяне убеждены, что бегство руководителя заведения вместе с 12 официантками на территорию соседнего государства стало следствием спланированной провокации.

Инцидент произошел еще в 2016 году, однако волну интереса к тем событиями вызвали недавние публикации в местных СМИ, в которых отмечалось, что хозяин ресторана был агентом южнокорейской Национальной разведывательной службы, а некоторых «беглецов» вывезли на территориию Южной Кореи без их согласия.

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