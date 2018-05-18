МИД Мексики выразил протест в связи с высказываниями Трампа о «животных»

Мехико, , 08:13 — REGNUM Власти Мексики выразили протест в связи с заявлением президента США Дональда Трампа, оскорбляющем мексиканских мигрантов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Мексики Луиса Видегарая.

МИД страны готовит ноту протеста американской стороне в связи с утверждениями Трампа о том, что некоторые из мигрантов — «животные». Возможно, Трамп имел ввиду криминальные банды, отметил Видегарай, однако это абсолютно неприемлемо.

В своем выступлении на круглом столе, посвященном вопросу предоставления властями Калифорнии убежища иммигрантам, Трамп назвал «животными» тех, кто пытается проникнуть в США из Мексики.

При этом Трамп комментировал слова одного из участников встречи об организованной преступной группировке MS-13 — ее членов президент назвал «животными».

Ряд СМИ, в том числе телеканалы CNN, CBS, газета The New York Times и другие, обвинили Трампа в оскорблении мигрантов. Консервативные телеканалы и пресса призвали обратиться к стенограмме мероприятия и не вырывать слова президента США из контекста.

«Есть много людей, проникающих в нашу страну, или пытающихся проникнуть. Вы не поверите, насколько некоторые из них плохи. Это не люди, это животные, и мы будем выкидывать их из страны в таком масштабе, в котором не делали этого никогда раньше», — сказал Трамп о нелегальных мигрантах, являющихся членами преступных группировок.