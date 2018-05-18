«Руки прочь от Ленина!»: что ждёт памятник в центре Екатеринбурга

Екатеринбург, , 08:08 — REGNUM В Екатеринбурге местные жители опасаются, что после начала реконструкции памятника Ленину и трибуны на площади 1905 года он может исчезнуть навсегда. Социальные сети бурлят негодованием, а один из депутатов взял вопрос на контроль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, о планируемой реконструкции вчера, 17 мая, заявил сити-менеджер Александр Якоб. По его словам, на эти нужды выделено 35 млн рублей. Реконструкция начнётся в мае 2019 года и продлится примерно два года. На время работ памятник Ленину, скорее всего, уберут с постамента.

После реконструкции чиновники обещают вернуть памятник на место. Но местные жители помнят, чем могут закончиться подобные реконструкции. Про то как под покровом ночи снесли Краснознамённую группу, здесь ещё не забыли. Нашлись, конечно, и те, кто будет только рад, если памятник Ленину уберут. Но в основном граждане настроены на то, чтобы его сохранить.

«Руки прочь от дедушки Ленина! Помню я эти «реставрации», — написала на своей странице в Facebook одна из местных журналисток.

Также она попросила депутата Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александра Ивачёва проследить за судьбой памятника. «Обязательно!» — ответил депутат.

С тревогой новости о реконструкции восприняли и представители общественности. Активисты также будут следить за судьбой памятника.

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