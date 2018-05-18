ВВС США удалили сообщение с циничной шуткой о талибах*

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Собственное сообщение в социальной сети Twitter, содержащее дразнилку про погибающих в Афганистане талибов (членов организации, деятельность которой запрещена в РФ), удалили представители Военно-воздушных сил США. За нелепость пресс-служба военного ведомства принесла извинения пользователям соцсети.

«Приносим извинения за предыдущий твит в отношении A-10. Он был сделан с плохим вкусом, и мы проводим внутреннее расследование», — говорится в сообщении.

Напомним, направленные для отражения атаки боевиков «Талибана» (организации, деятельность которой запрещена в РФ) американские штурмовики А-10 уничтожили около 300 человек.

В удаленном сообщении ВВС США сообщали, что погибающие скорее услышат звуки laurel или yanny, чем BRRRT. Вероятно, указанные слова соответствуют звукам применения различных типов вооружения.

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