Украина: Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН

Киев, , 08:04 — REGNUM Совет безопасности ООН нужно реформировать таким образом, чтобы лишить Россию права голоса, заявил постоянные представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, сообщает 18 мая «112 Украина».

По его словам, Россия «мешает» Совбезу ООН действовать «быстро и последовательно в ответ на нарушения международного права».

При этом «нарушениями» Ельченко считает ложные обвинения России в отравлении Скрипалей, волеизъявление граждан Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также поддержка Россией легитимной власти в Сирии.

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Напомним, благодаря праву вето, которое использовала Россия в Совбезе ООН, не состоялись бомбардировки Сирии европейской коалицией. После этого экстремисты были практически полностью уничтожены в Сирии при поддержке РФ.

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