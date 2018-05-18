Al Jazeera: Йемен хотят разделить

Сана, , 08:02 — REGNUM Посол Йемена в ЮНЕСКО Ахмад аль-Сайяд завил, что Саудовская Аравия и ОАЭ склоны к разделению государства на несколько частей, сообщает 18 мая Al Jazeera.

Данное заявление было сделано после кризиса на острове Сокотра, когда ОАЭ развернули на нем порядка 300 военнослужащих, а также танки и артиллерию.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в кризис вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Каждая из вторгшихся держав преследует свои геополитические интересы, однако их действия привели Йемен на грань гуманитарной катастрофы.

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