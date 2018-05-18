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Военные водители из РФ приняли участие в соревнованиях в Сербии

Политика

Проверка осуществлялась по международным правилам, имеющим некоторые отличия от российских

Белград, 18 мая 2018, 08:01 — REGNUM  На международных соревнованиях военных водителей, проходивших в Сербии с 14 по 17 мая, команда из России заняла второе место в общем зачёте. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

«Впервые российские военнослужащие были приглашены сербскими коллегами. Состязания стартовали с тестирования на знания правил дорожного движения. Проверка осуществлялась по международным правилам, имеющим некоторые отличия от российских, однако наша команда показала хорошие результаты», — отметили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Узбекистане на полигоне «Чирик» в Ташкентской области впервые прошли соревнования по танковому биатлону. В рамках мероприятий прошел торжественный парад в честь Дня Победы. Для прохода маршем личного состава и проезда военной техники была сооружена специальная площадка.

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Министерство обороны России
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